Patti Smith komt 2 avonden naar Openluchttheater Rivierenhof

Wie tuk is op punk maar geen zin heeft om in een verwoestende moshpit te belanden, raden wij aan zich deze zomer naar Patti Smith in het Openluchttheater Rivierenhof te begeven. De 'Godmother of Punk' zakt op 1 én 2 augustus af naar het knusse amfitheater. Patti Smith is naast activiste, beeldend kunstenares en rockicoon, ook een rolmodel geweest voor talloze artiesten en verblijdt ons Belgenlandje met maar liefst twee optredens. Haal die lederen jekker uit de kast en begeef u in augustus naar Deurne.