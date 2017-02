Nieuwe namen voor Openluchttheater Rivierenhof, waaronder Het Zesde Metaal en Kurt Vile

Ondertussen is het zulk bar weer dat onze van de huiskamer naar de achtertuin getransplanteerde kerstboom ijlings een nieuw stel kerstballen is beginnen groeien, maar in Deurne doen ze vrolijk alsof hun neus bloedt en kondigen ze een nieuwe reeks namen aan die deze zomer het Openluchttheater zullen sieren: Kurt Vile & The Violators, Het Zesde Metaal & Spinvis, Kapitein Winokio, en Jose Gonzalez. Allen daarheen!