Als u zich in augustus in de buurt van Dranouter bevindt, kan u op het gelijknamige festival ook dit jaar weer terecht voor een portie muziek en gezelligheid van jewelste. Naast bovenvermelde namen mag u zich gaan vergapen aan Daniel Norgren, Wally, Bukahara, Daoiri Farrell, Bears Of Legend, Mandolinman, Omiri, Ghent Folk Violin Project, Variomatic, Coope, Boyes & Simpson en Flanders Ethno. Een goed humeur is niet inbegrepen, dat mag u zelf meebrengen.