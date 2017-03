Het kleurrijke festival is weldra te vinden in de schaduw van het atomium, maar staat gelukkig nog steeds garant voor een muzikaal spectrum waar u al veel moeite voor moet doen om er uw gading niet te vinden. Verblijden u met hun aanwezigheid: Sango, JMSN, Baloji, Scylla, Caballero & Jeanjass, Niveau4, Toots & the Maytals, Yannis Odua, Compact Disk Dummies en Batuk. Allen daarheen!