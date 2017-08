De meeste mannen durven wel eens binnensmonds te vloeken als er mooie sportwagen passeert. Niet omdat ze het de bestuurder niet gunnen maar omdat ze hem zelf niet kunnen veroorloven. “Geen nood”, dacht deze man. “Dan bouw ik hem gewoon zelf wel”. Het resultaat is een ietwat bombastische, flashy paarse, sportieve bak die recht uit een Hollywoodfilm lijkt te komen. Bijgevolg is deze de wagen binnenkort dan ook te bewonderen in Suicide Squad, de nieuwste superheldenfilm van Marvel.