De weirdo is altijd een belangrijk karakter in de cinema geweest. Denk aan iconische rollen van Dennis Hopper in 'Apocalypse Now' of George C. Scott in 'Dr. Strangelove'. Ter ere van de weirdo hebben de makers van dit filmpje de excentriekste, interessantste of gewoon ronduit meest gestoorde karakters uit de filmgeschiedenis op een rijtje gezet.