Met de interland België-Spanje in het verschiet is het tijd om één van de schraalste reclamefilmpjes ooit weer in de spotlights te zetten. Marouane Fellaini, met een glimlach zo onschuldig als zijn haar pluizig is, probeert er in Elio Di Rupo-Nederlands fitnessleden te werven. Of dat effectief gelukt is weten we niet, maar met die lachbui van een halfuur zijn onze buikspieren alvast staalhard. Waar ies da viesje?