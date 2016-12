Het is alweer honderd jaar geleden dat Roald Dahl het levenslicht zag in Cardiff, en dat mag gevierd worden. Vorig weekend werd de hele stad ondergedompeld in het oeuvre van Willy Wonka's geestelijke vader, dat garant staat voor kinderlijke magie, kleurrijke figuren en een gigantische perzik. Voor wie nu denkt: ‘Potverdikke, daar was ik graag bij geweest!’ Niet getreurd, de beelden in 360° hieronder bieden soelaas. En u kunt natuurlijk altijd nog het boek lezen…