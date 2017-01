Ooit was de Hawaiiaanse vulkaan Kilauea omringd door regenwoud. Daar kwam abrupt een einde aan toen het ding besloot uit te barsten. Hoewel dat ondertussen 20 jaar geleden is, bleef de vulkaan uiterst actief. Videomaker Tyler Hulett trok naar het eiland om de oprukkende lava op wel zeer prachtige manier in beeld te brengen. Kijk en geniet van het natuurspektakel!