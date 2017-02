De persconferentie die president Trump gisteren organiseerde, deed wederom menig wenkbrauw fronsen. De rode draad in de hele show was dat Trump zelden of nooit een écht antwoord geformuleerd kreeg en altijd om de hete brij heen manoeuvreerde. En dat herkenden we van ergens.

Op de terechte vraag van deze CNN-journalist hoe het kan dat nieuwsitems volgens Trump 'fake news' zijn als ze gebaseerd zijn op echte nieuwslekken, kwam de Oranje Man met volgend 'antwoord' op de proppen:

Herkenbaar?

Misschien leerde Trump deze praktijk wel van de meester van het ontwijkende antwoord, Michael 'Sometimes I'll start a sentence and I don't even know where it's going' Scott. (vanaf 00:42)