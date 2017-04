Mark Zuckerberg plaatst u oog in oog met gevangenen via aangrijpend filmpje in virtual reality

Het opperhoofd van Facebook blijkt over een meer dan gezonde dosis empathie te beschikken. Hij maakte een filmpje in virtual reality waarbij doorsnee stervelingen oog in oog komen te staan met gevangenen om hun, veelal schrijnende, levensverhaal te aanhoren. Zuckerberg kwam op het idee na een ontmoeting met ene Anthony Ray Hinton, die na 30 jaar vrijgelaten werd en een nieuw leven probeerde op te bouwen. Het toont in ieder geval aan dat er in de VS nog werk aan de winkel is, en dan hebben we het niet over een muur.