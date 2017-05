Een uitzichtloze les wiskunde op een duffe namiddag in een duffe klas heeft niet meteen een oppeppende werking. En het wordt al helemaal slaapverwekkend als de leerkracht even droog is als de materie die hij op het bord krast. Het mag een wonder heten dat ene Seoro Oh over de materie een meer dan verdienstelijk en entertainend stukje kortanimatie heeft gefabriceerd. U herkent vast en zeker enkele van de uitgebeelde taferelen.