Ch-ch-check het uit: de winnaars van de Clichékillers-wedstrijd!

Enkele maanden geleden riep Yves Desmet (in naam van het team Gelijke Kansen van de Vlaamse Overheid) alle tweede- en derdejaarsstudenten Journalistiek op om buiten hun comfort zone te treden en een dijk van een artikel, een video- of een radioreportage in te sturen. De studenten mochten kiezen uit de thema's armoede, gender, handicap, herkomst en/of seksuele identiteit om hun verhaal te vertellen. Weg met clichés! Welkom straffe, ontroerende en grappige verhalen!

Na lang beraad heeft de jury afgelopen weekend een winnaar gekozen. Die verdient naast een weekendje naar Londen, ook een mooie vermelding op hun cv én dit plekje op onze site.

1ste plaats: 'Onbeperkt', videoreportage over twee mensen met een lichamelijke beperking

Amber Bastiaansen, Larisa De Vries en Ilse Schoenmakers, drie studenten journalistiek aan Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen, maakten een bemoedigend verhaal met het thema 'handicap'. Is volwaardig deelnemen aan de maatschappij wel mogelijk met een beperking? Worden je kansen begrensd of zijn ze onbeperkt? Luc en Diarra zochten en vonden hun eigen weg!

Eervolle vermeldingen

▶ 'Transgender zijn kies je niet', videoreportage over de 21-jarige Bryan, een jongen geboren in een meisjeslichaam

Frederike Sools, studente journalistiek aan Thomas More Mechelen, draaide deze repo over transgender Bryan, die werd geboren met de gedachtegang van een man, maar zat lang vast in een vrouwenlichaam. Zij moest hij zijn. Bryan maakte de transitie en nu, twee jaar later, geeft hij ons een kijk in zijn leven.

▶ 'Ik ben een sucker voor masturbatie', een interview (print) met een exhibitionist

Deborah Seymus, studente journalistiek aan de AP hogeschool schreef een interview over hoe het is om exhibitionist te zijn. Het interview nam ze naakt af, om een andere setting te creëren.