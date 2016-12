On the Road

Je biezen pakken en in de laadbak van een camionspringen, het weidse mysterieuze land inrijden, verbroederen met andere drifters en de fles aan elkaar doorgeven, in een '49 Hudson door het westen razen en de eeuwige weg onder je voelen, in Denver een nachtclub binnensukkelen en uit je dak gaan op de wildmakende tonen van Slim Gaillard: Kerouac en zijn maats leidden in hun hoogdagen het soort bestaan waarvan wij, rijbewijsloze huismussen die al in paniek raken als de krant eens niet in de bus zit, alleen maar kunnen dromen.

De verfilming baarde ons vooraf veel zorgen – is Walter Salles niet die man die van Che Guevara’s 'Diarios de motocicleta' een nogal saaie en sentimentele bedoening maakte? Godzijdank doet Salles deze keer the right thing:hij blijft behoorlijk trouw aan het opzet van het boek, en doet zijn best om HET (de sfeer, de opwinding, de tomeloze hartenklop) zo goed en zo fel mogelijk naar het grote doek te brengen.