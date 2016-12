Snow White and the Huntsman

De sprookjesrazernij barstte vorig jaar los met ‘Red Riding Hood’, een seksueel geladen variant op het verhaal van Roodkapje met Amanda Seyfried als een maagdelijke blondine die het in het bos te pakken krijgt voor een krolse weerwolf.

‘Mirror Mirror’, met Lily Collins als Sneeuwwitje en Julia Roberts als de boosaardige koningin, hebben we door een geboorte in de familie nog niet gezien (oom Ken is recentelijk bevallen van een gezonde chestburster), maar zou volgens onze bronnen verrassend speels en grappig zijn en bij momenten zelfs aanleunen bij de werken van Monty Python.