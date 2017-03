Het is één van de prikkelendste samenzweringstheorieën die we kennen: het wandelingetje van Neil Armstrong in de Zee der Stilte heeft nooit plaatsgevonden, maar werd in opdracht van de Amerikaanse president in scène gezet door Stanley Kubrick. De nagebootste maanlanding vormt het lanceringspunt van de komedie ‘Moonwalkers’:

Ron Perlman speelt de CIA-agent die de opdracht krijgt om Kubrick te benaderen, Rupert Grint speelt een rockmanager die zich voordoet als de agent van de cineast, en Tom Audenaert vertolkt een hippieregisseur die de maanlanding wil opfleuren met dansende kwallen. Klinkt groovy, maar tussen Grint en Perlman vonkt teleurstellend weinig chemistry, de psychedelische grapjes vallen geluidloos neer in de Zee der Stilte en de plot komt nooit los van het lanceerplatform. Houston, we hebben een sof.