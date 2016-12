‘Open uw ogen en zet u schrap,’ horen we een jongen offscreen zeggen tijdens de overdonderende openingsscène van ‘Kubo en het magische harnas’, waarin we een moeder en haar kind in een losgeslagen bootje op huizenhoge stormgolven zien rondzwalken. Wijze woorden die we hier alleen maar kunnen herhalen: open uw ogen, haal diep adem, en zet u schrap voor deze wonderbaarlijke animatiefilm die u doorheen bronzen poortdeuren zal meevoeren naar een fantastisch universum vol papieren draken, sprekende apen, sinistere tantes en samoeraikrijgers zonder meester.