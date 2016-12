In het waargebeurde ‘Genius’ maken we kennis met één van de mooiste duo’s van het jaar. Een als vanouds ingetogen Colin Firth speelt Max Perkins, een voor een gerenommeerde New Yorkse uitgeverij werkende redacteur die met een rood potlood in de hand onder meer de romans van Ernest Hemingway en F. Scott Fitzgerald redigeert. En Jude Law is de flamboyante schrijver Thomas Wolfe, die anno 1929 zijn armdikke debuutroman op het bureau van Perkins gooit (Perkins: ‘Zeg me dat het twee regels interlinie is’). Tegen de bruisende achtergrond van de Jazz Age schetst debuterend regisseur Michael Grandage niet alleen de groeiende vriendschap tussen de twee mannen, maar ook de lange worsteling om het manuscript drukklaar te maken: terwijl Wolfe de zinnen die hij uit zijn ziel heeft gewrongen, het liefst allemaal wil laten staan, wil Perkins er net zoveel mogelijk schrappen (Wolfe: ‘Nog goed dat Tolstoj jou niet is tegengekomen, of zijn boek had ‘Oorlog en niks’ geheten’). Hoewel zijn filmstijl even klassiek is als een antieke mahoniehouten kast, voel je dat Grandage stond te regisseren vanuit een grote liefde voor de letteren én zijn acteurs. Firth, dat machtige toonbeeld van melancholische beheersing, op het einde van ‘Genius’ in tranen zien uitbarsten, is een even indrukwekkend tafereel als de branding die tegen de klippen slaat.