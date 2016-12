Met dat geblokte lijf en die – ahum – nogal omvangrijke derrière kon Loie Fuller (rol van de Franse zangeres Soko) niet bepaald een ballerina worden genoemd. Toch, zo laat deze fascinerende biopic zien, schopte Fuller het anno 1890 met haar zogeheten serpentinedans tot één van de grondleggers van de moderne dans. En het dient gezegd: bij het aanschouwen van haar even slopende als betoverende dans, klapten onze kaken gewoonweg open. Gaspard Ulliel maakt als de gekwelde edelman Louis een karikaturale faux pas, maar van Lily-Rose Depp, hier te bewonderen in de rol van de legendarische danseres Isadora Duncan, gaat dan weer een onaardse schoonheid uit. Schuif op, Johnny, dochterlief is klaar voor de troon.