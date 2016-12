Droompoeder dwarrelt neer in onze vaderlandse bioscopen. ‘Kubo en het magische harnas’ bracht de 10-jarige knaap in ons in vervoering, ‘Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children’ is één lange tovertrip, en ook het deze week uitkomende ‘Pete’s Dragon’, de remake van de kinderklassieker ‘Peter en de draak’ uit 1977, doet de ziel opbloeien. U weet vast al dat ‘Pete’s Dragon’ het verhaal vertelt van een heel speciale vriendschap: die tussen Pete, een weeskind, en Elliot, een groene draak. Die draak, zo dienen wij hier onmiddellijk te vermelden, is een wonderbaarlijke schepping van levensechte pluizigheid: een volledig digitale creatie, uiteraard, maar in zijn ogen meenden we een echte, oude ziel te kunnen bespeuren (wij vonden Elliot zo aardig dat we straks aan Sinterklaas een levende draak gaan vragen). Met David Lowery (‘Ain’t Them Bodies Saints’) zat er verder een cineast in de regiestoel die zich allerminst heeft laten opjagen door het in Hollywood allesoverheersende credo dat het snél moet gaan, dat digitale effecten moeten overdonderen, dat er om de twee minuten een kinetische actiescène moet losbarsten, en dat de muziek vooral luid en klef moet klinken. Nee, Lowery heeft een verrassend rustige film gemaakt, waarin het verhaal zichzelf vertelt, waarin de muziek (van Daniel Hart) mooi en lyrisch mag zijn, waarin de personages mogen ademen, waarin aldoor een serene melancholie voelbaar is en waarin de camera ruim de tijd krijgt om het bos waarin de draak zich schuilhoudt af te tasten: de bomen die zich tegen de donkere hemel aftekenen, de wazige nevel... Het is wellicht geen toeval dat de regisseur inspiratie is gaan zoeken in ‘My Neighbour Totoro’ en ‘Spirited Away’ (twee parels van de grootmeester Hayao Miyazaki), en het is allicht ook geen toeval dat hij alle mobiele telefoons en computers uit het verhaal heeft gebannen: ‘Pete’s Dragon’ zendt je in sfeer en in toon terug naar een onschuldiger en charmanter tijdperk. Typisch voor die charme is dat Elliot de wapens van de booswichten onschadelijk maakt zoals Jerommeke dat zou doen: hij trekt de geweerlopen krom! Maar ‘Pete’s Dragon’ beschikt, naast al die kwaliteiten, nog over een andere dimensie; één die zich iets moeilijker onder woorden laat brengen. Robert Redford, goed gecast in de rol van de oude boswachter, verwoordt het misschien nog het best wanneer hij vertelt over zijn ontmoeting met Elliot: hoe hij tijdens een wandeling door het bos de draak zag, hoe hij zijn geweer hief om te schieten, hoe hij en de draak elkaar in de ogen keken, en hoe hij ineens geen angst of geen dreiging meer voelde, maar magie. En voilà, daar heb je ’t: de magie van ‘Pete’s Dragon’ werkt, letterlijk en figuurlijk, ongelooflijk ontwapenend. Mocht u Elliot ooit tegenkomen in de bossen, dan zal u het in eerste instantie misschien op een gillen willen zetten, maar nog binnen hetzelfde ogenblik zal u spontaan naar hem beginnen te zwaaien. Een schat van een draak, een droom van een film.