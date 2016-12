Vergeet Pokémon, de nieuwste spelrage heet Nerve. Breng de krankzinnige uitdagingen die jouw volgers op jouw schermpje laten verschijnen tot een goed einde – van ‘eet hondenvoer’ tot ‘laat je blote kont zien’ – en je bankrekening tikt aan. Klein detail: de uitdagingen worden steeds wreder, het spel blokkeren is onmogelijk, en geruchten doen de ronde dat in Seattle een dode is gevallen. Hier zat een eigentijdse, smartphone-kritische variant op ‘De hongerspelen’ in, maar jammer genoeg zijn de makers vergeten om van de allergrootste uitdaging een succes te maken: ‘Hou je film spannend.’