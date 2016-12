Een nieuwe superheldenfilm uit de Marvel-stal, met Viggo Mortensen als een intergalactische superheld die met vlammende cape en glanzende helm ten strijde trekt tegen de boosaardige Kolonel Vex? Niet helemaal: Viggo vertolkt in ‘Captain Fantastic’ een bebaarde vader die zijn zes kinderen diep in de bossen in de Pacific Northwest grootbrengt, ver weg van de sociale media, de televisie, de shoppingmalls, en de – we citeren de papa – ‘onderontwikkelde Amerikanen’. Als een echte allround leermeester leert hij zijn kinderen niet alleen herten villen en steile rotsen beklimmen, hij laat hen ook Dostojevski en George Eliot lezen, onderwijst hen in de kwantumtheorie en waarschuwt hen voor de gevaren van het kapitalisme én het communisme. Zelfs zijn 6-jarige zoontje kan, tot zichtbare tevredenheid van de vader, perfect uitleggen wat een fascist is. Wanneer – geen spoiler – hen het nieuws bereikt dat de moeder, die in de bewoonde wereld in een instelling verbleef, een einde aan haar leven heeft gemaakt, stappen ze allemaal in de gezinsbus, Steve genaamd, en tuffen ze de door de vader zo verafschuwde samenleving weer binnen, ook al heeft de opa (Frank Langella) hun ten strengste verboden om op de begrafenis te verschijnen. Onderweg verschijnen er steeds grotere barsten in het aparte wereldbeeld dat de vader zijn kinderen manu militari heeft opgedrongen: vooral de oudste zoon – die tot zijn schande ontdekt dat hij de skills mist om een meisje het hof te maken – begint te vermoeden dat hij en zijn broertjes en zusjes weleens wereldvreemde weirdo’s zouden kunnen zijn.