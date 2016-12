Uit het levensverhaal van Jacques-Yves Cousteau, de vermaarde ontdekkingsreiziger die de mensheid in de jaren 70 verblijdde met een reeks televisiedocumentaires over de onderwaterwereld (met die typische, halfdichterlijke voice-over: ‘De zonloze wereld belooft nog veel meer avontuur...’), viel wellicht een geweldige satire te puren. Maar die film ís al eens gemaakt: in ‘The Life Aquatic with Steve Zissou’ stak Wes Anderson op zijn eigen poëtische manier grandioos de draak met de onderzoeker. Regisseur Jérôme Salle (‘Zulu’) opteerde wijselijk voor een klassieke biopic waarin hij le commandant (een goede Lambert Wilson) afschildert als een pionier, een dromer en een gedreven zakenman die op basis van zijn expedities een volledige onderwaterindustrie uit de zeebodem stampte. Al gaat hij ook de donkere kantjes van de man niet uit de weg: zo leren we hem kennen als een geldverkwister, een scheefpoeper en – zoals zijn zoon hem omschrijft – ‘een oude smeerlap’. Zet een rode muts op, begeef u naar de bios en dans de calypso.