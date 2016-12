In 2010 ontplofte in de Golf van Mexico het boorplatform Deepwater Horizon, een ramp die de levens van elf bemanningsleden eiste en één van de verschrikkelijkste milieurampen uit de wereldgeschiedenis ontketende. De eerste helft van de verfilming, de opbouw naar de explosie, is de beste. John Malkovich is op dreef als de pedante ingenieur die om kosten te besparen weigert om de broodnodige druktest uit te voeren, en de trillende boorpijpen en opstijgende luchtbelletjes zorgen voortdurend voor een heerlijke ‘De catastrofe komt eraan!’-spanning.Wanneer de boel dan eindelijk mag ontploffen, trekt regisseur Peter Berg alle registers open. De luchtverplaatsing blaast ook jou omver, de overdonderende geluidseffecten doen de trommelvliezen trillen en Mark Wahlberg mag in blockbusterstijl nog snel enkele collega’s uit de vuurzee redden: ‘Je komt met ons mee, met of zonder been!’ Nooit geweten dat een defecte boorpijpklep zo’n spectaculaire cinema kan opleveren.