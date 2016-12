Ooit blindemannetje gespeeld? Iemand krijgt een blinddoek voor de ogen en moet vervolgens met de armen zwaaiend op zoek naar de andere personen in de kamer. Zich zo stil mogelijk door de ruimte verplaatsen en ondertussen proberen om niet te luid adem te halen, daar kwam het voor die anderen op aan. En ziedaar het opzet van de knappe thriller ‘Don’t Breathe’. De diefstal die de drie jonge inbrekers Rocky, Alex en Money hebben gepland, lijkt een makkie te worden: het alarmsysteem valt gemakkelijk uit te schakelen, de hond laat zich zonder veel moeite verdoven en de enige bewoner van het huis in een desolate wijk in Detroit is stekeblind. Weten zij veel dat die blinde man een Golfoorlogveteraan is met een buitengewoon goed ontwikkeld gehoororgaan, een schietgrage wijsvinger en een neus voor voltreffers... De basispremisse is poepsimpel, maar het kat-en-muisspel tussen de blindeman en de buitzoekers zorgt voor zoveel spanning dat wij onze tanden even niet in die knisperende nacho’s durfden te zetten.