De Dan Brown-fans onder u zullen het misschien een beetje jammer vinden dat wij, uitgerekend in de week dat de langverwachte verfilming van ‘Inferno’ de multiplexen komt inpalmen, uw aandacht willen vestigen op een kleinschalige Tunesische film die werd geregisseerd door – oei-oei - een Mohamed. Maar dit mooi pinkelende portret van een jonkman-in-nood heeft nu eenmaal ons hart gestolen. Ja, de personages spreken Arabisch, en neen, er komen geen achtervolgingen, vuurregens of bekende acteurs in voor, maar dat neemt niet weg dat het door de gebroeders Dardenne meegeproduceerde ‘Hedi’ een verrassend toegankelijke en ontroerende film is die ook een korreltje van úw hart verdient. Hedi, een 25-jarige autoverkoper, loopt rond met het gezicht van een doodbidder: uit zijn job haalt hij nul komma nul levensvreugde, en tot overmaat van ellende wil zijn bazige moeder hem uithuwelijken. Gedwongen huwelijken: ook mannen zijn vaak slachtoffer. Verder heeft de moeder, die niet wegsteekt dat ze het meer heeft voor haar andere zoon, een ingenieur met een huis in Parijs, het zo geregeld dat het aanstaande bruidspaar een appartement in het ouderlijke huis zal kunnen betrekken: ontsnappen aan de helleveeg zit er de eerstkomende tijd dus niet in. Geen wonder dat deze door maatschappelijke en religieuze conventies platgemokerde jongeman eruitziet alsof zijn hart helemaal is leeggebloed.