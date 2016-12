Bood de verfilming van ‘Angels & Demons’ nog een hoop plezier, dan schurkt ‘Inferno’ zich heel dicht aan tegen de hopeloos ongeloofwaardige camp. Deze keer ontwaakt Robert Langdon (een opvallend lamzalige Tom Hanks) met geheugenverlies in een hospitaal in Firenze, wat de goede prof natuurlijk niet tegenhoudt om naar goede gewoonte cilinderzegels te openen, verborgen boodschappen te ontdekken, en als een gek in catacomben te kruipen. Toch één opstoot van fun: die Terminator-achtige moordenares die van een stellage dondert en recht door een 500 jaar oude plafondschildering van Da Maiano valt. Heel merkwaardig eigenlijk: de personages verliezen zich voortdurend in kunsthistorische uitweidingen over Vasari, Botticelli en Dante Alighieri; we rennen van de Badia-toren over de Ponte Vecchio naar het Palazzo Vecchio; iemand legt uit waar het woord ‘quarantaine’ vandaan komt; en toch heb je achteraf het gevoel dat je zo’n 100.000 hersencellen onherroepelijk kwijt bent. (es)