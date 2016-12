24 weken zwanger en dan te horen krijgen dat je baby het syndroom van Down heeft: het hemelse geluk van Astrid (Julia Jentsch) en Markus (Bjarne Mädel) wordt in het Duitse drama ‘24 Wochen’ brutaal onderbroken. Een dilemma dringt zich op: het kind houden, of overgaan tot een late abortus? Nog voor u zich kunt afvragen wat ú zou doen, overkomt het koppel evenwel een tweede, nog groter onheil. Maar over die tweede complicatie hadden wij eerlijk gezegd gemengde gevoelens: regisseuse Anne Zohra Berrached pompt op die manier wel extra ziekenhuisdrama in haar film, maar tegelijk heft ze het bovenstaande dilemma gedeeltelijk op. Haar film is geen aangename kijkervaring: de camera blijft ook tijdens de medische ingrepen meedogenloos draaien, en verder vonden we het niet altijd makkelijk om met Astrid mee te leven: doordat ze nogal cynisch op het nieuws reageert, verliest ze aanvankelijk veel sympathie. Om die vervolgens, zo maakten de tranen duidelijk die we naar het einde toe achter onze ogen voelden branden, helemaal terug te winnen. (es)