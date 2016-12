Na de dramatische dood van zijn moeder, een drankzuchtige sloerie die haar leeggezopen bierblikjes naar zijn hoofd placht te smijten, belandt de 9-jarige Courgette in een weeshuis. Geen akelig weeshuis waar dreigende nonnen rondwaren, maar een rustige oase waar kinderen zoals Courgette even op adem kunnen komen en waar – zoals wanneer de mooie Camille arriveert – de eerste verliefdheid zelfs mag opvonken. De plot van deze mooie Frans-Zwitserse stopmotionanimatiefilm is van een verrassende eenvoud, maar rijk aan vliegertouwpoëzie; en in de grote ronde ogen van de kinderen glimmeren, behalve veel verdriet en boosheid, ook veel wensdromen. Wanneer de weeskinderen tijdens een uitstapje naar de bergen even halt houden in een sneeuwresort, staan ze bijna bevroren van verlangen te kijken naar een moeder die haar huilende kind staat te troosten: zielsaangrijpend. Het kan niet anders of ‘Mijn naam is Courgette’ is van toverklei gemaakt.