‘Sausage Party’, een animatiefilm waarvan het ‘what the fuck!’-gehalte zó hoog ligt dat we – wanneer we niet over de vloer rolden van het lachen – lichtjes perplex stonden, dropt u in een supermarkt waar de worstjes, de taco’s en de mosterdpotjes ervan dromen om hun saaie bestaan in de rekken in te ruilen voor een paradijselijk leven in ‘The Great Beyond’. Weten zij veel dat de uitverkorenen uitsluitend dienen om de honger van de mensen te stillen. En het is echt geweldig om te zien hoe de makers – onder wie Seth Rogen en Jonah Hill – vervolgens met dit idee all the way gaan. Een botsing tussen twee winkelkarretjes geeft aanleiding tot een briljante parodie op de openingsscène van ‘Saving Private Ryan’; een kooksessie ontaardt in een culinaire holocaust. En dan hebben we het nog niet gehad over de orgie: ‘Once you go taco, you never go back-o!’ De fans van ‘Team America: World Police’ weten waarin ze hun tanden moeten zetten.