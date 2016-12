@R: Niet kwaad zijn! Maar toch dit: het is toch niet verboden om twee superheldenfilms met elkaar te vergelijken, ook al behoort de ene film tot de Marvel-stal en de andere tot DC Comics? Het is toch ook niet verboden om een James Bond-film te vergelijken met een Jason Bourne-film? Ik weet het, voor de hardcore fans - voor wie ik overigens veel respect heb - is zoiets absoluut not done. Maar ik behoor noch tot het Marvel-kamp, noch tot het DC Comics-kamp. Ik ben gewoon een filmliefhebber die een goeie superheldenfilm wil zien. En die ontgoocheld was in het CGI-overladen, op een wel heel magere plot gebaseerde Doctor Strange. De Marvelfans zullen het wel nooit toegeven, maar sinds producent Kevin Feige aan het roer staat in het Marvel Cinematic Universe, lijken alle Marvel-films qua plot en structuur veel te veel op elkaar. Is het dan zo verkeerd om eens te verlangen naar een superheldenfilm die breekt met de formule en eindelijk nog eens iets fris doet met het genre? Net om die reden was ik zo blij met BvS: die film was zeker niet perfect, maar visueel sprong hij er echt wel uit. Groeten van De Persoon Die Dit Heeft Geschreven.