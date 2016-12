De wereld draait door, maar de Britse cineast Terence Davies (‘Distant Voices, Still Lives’, ‘The Deep Blue Sea’) blijft op zijn eigen rustige tempo wonderschone films maken. In ‘A Quiet Passion’ – prachtige titel – vertelt hij het levensverhaal van de 19de-eeuwse dichteres Emily Dickinson: een hoogst merkwaardige vrouw, als we deze grotendeels in België opgenomen biopic mogen geloven. In haar jeugd botste Dickinson geregeld tegen de vrouwonvriendelijke zuil die haar vader (Keith Carradine) was: pa Dickinson gaf zijn dochter dan wel de toestemming om in het holst van de nacht gedichten te schrijven, van vrouwelijke kunstenaressen moest hij over het algemeen niets weten: ‘Een schande dat die vrouwen zich zo blootgeven!’ Tja, de tijdsgeest was toen niet zo gunstig voor het vrouwvolk. Dickinson, die altijd ongehuwd bleef, slechts zelden de cocon van haar ouderlijke huis verliet en pas na haar dood erkenning kreeg, bleef zich haar hele leven lang tegen dit verstikkende klimaat (én tegen de al even beklemmende dictatuur van de godsdienstigheid) verzetten, waardoor ‘A Quiet Passion’ gaandeweg uitgroeit tot een machtig pleidooi voor balorigheid; tot een doorvoelde oproep om tegen de stroom op te roeien. De werken van Terence Davies ogen altijd uitzonderlijk mooi, en dat is deze keer niet anders: de zon werpt wonderlichte rechthoeken in de statige vertrekken van het huis, en wanneer Emily en haar zus in de tuin zitten te keuvelen, dropt de cineast je in een bucolisch lusthof waar de bloemen, allicht door hemzelf in de aarde geplant, precies op de juiste oogverblindende plek staan. En kijk eens hoe Davies het verhaal op een bepaald moment een sprong in de tijd laat nemen: niet door ons een pancarte met daarop ‘Vijftien jaar later’ te tonen, maar door Emily en haar familieleden als in een somber staatsieportret voor een zwart gordijn te laten plaatsnemen en vervolgens in oudere versies van zichzelf te laten morfen: een magnifieke vondst. Hoop dus niet op een traditionele biopic! Davies is immers geen biograaf, maar een kunstenaar die alle middelen – camera, decor, muziek – aanwendt voor één enkel doel: zo diep mogelijk doordringen in de poëtische ziel van de steeds eenzamer wordende dichteres. In één van de allermooiste scènes laat hij zijn camera traag langs de piano, de armkandelaars en de in de gloed van het haardvuur zittende personages glijden: ’t is alsof de cineast u even de tijd wil geven om de wereld van Emily Dickinson zo diep mogelijk in uw eigen ziel op te nemen. Een beetje zoals wij af en toe met de ogen dicht aan de Sloggi Light String van onze ex-geliefde staan te ruiken, dit in de hoop nog één keer de odeur uit het verleden terug te halen. Ook de castingkeuzes van Davies blijven verrassen: gaf hij in ‘The House of Mirth’ de hoofdrol aan ‘X-Files’-ster Gillian Anderson, dan schonk hij de rol van Dickinson aan Cynthia Nixon, Miranda uit ‘Sex and the City’ – en hoed af voor haar. Ja, de wereld draait door, maar ‘A Quiet Passion’ biedt – net als die Sloggi Light String – een lepeltje troost tegen de gekte die ons allemaal omringt.