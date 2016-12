Een biopic over Edward Snowden, de klokkenluider die in 2013 naar buiten kwam met schokkende bewijzen dat de NSA, de Amerikaanse geheime dienst, uw e-mails leest en uw socialemediaprofielen doorploegt: het leek gefundenes Fressen voor Oliver Stone, de man die met ‘Platoon’, ‘JFK’ en ‘Nixon’ enkele monumentale Amerikaanse epossen op zijn naam heeft staan. Joseph Gordon-Levitt zet een geloofwaardige Snowden neer, maar puur filmisch stelt ‘Snowden’ teleur: vooral in de tweede helft vergeet Stone spannende cinema te maken en laat hij zijn woede en verontwaardiging de bovenhand nemen, wat resulteert in een té belerend toontje. Daar waar Stone in zijn hoogdagen zou hebben uitgepakt met een messcherp geacteerde ‘Spionage is goed!’-speech, valt hij in ‘Snowden’ te gemakkelijk terug op allerlei uitleggerige archiefbeelden. ‘Citizenfour’, de met een Oscar bekroonde documentaire die Laura Poitras over haar ontmoeting met Snowden maakte, is pakkender.