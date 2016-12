Stel u voor: net voor de deuren van de overvolle piekuurtrein van Oostende naar Eupen dichtklappen – u dient natuurlijk recht te staan – springt er nog een zombie aan boord. Zo, daar hebt u de basispremisse van ‘Train to Busan’, een Zuid-Koreaanse zombie-flick waarin de levende doden zich even snel voortbewegen als hun collega’s uit ‘28 Days’. Voor de conducteur nog maar één kaartje heeft kunnen controleren, barst er op de trein een overlevingsstrijd los, waarbij de steeds schaarser wordende overlevenden van het ene rijtuig naar het andere snellen – en de trein naar Busan telt klaarblijkelijk véél rijtuigen. In de actietaferelen zit al bij al weinig afwisseling, maar ja, voor de zombie is het leven nu eenmaal een saaie opeenvolging van grommen, happen en knagen. Regisseur Sang-ho Yeon serveert hier en daar een straf shot, maar wat ons betreft had hij een halfuurtje uit zijn film weg mogen knippen. Of beter gezegd: ze hadden de trein in Gent moeten splitsen.