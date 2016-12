The Girl on the Train

Aangezien wij de bestseller van Paula Hawkins niet hebben gelezen, brandde er vooraf slechts één vraag op onze lippen: ‘Oké, waar gaat al die drukte nu eigenlijk over?’ Toen we twee uur later nog nahikkend van het lachen weer buitenkwamen, dachten we: ‘Hopelijk is het boek beter!’ Wij zagen een soft-erotisch melodrama, met mannen die – terwijl ze zich staan uit te rekken – achteloos hun volmaakte sixpack laten zien, met vrouwenhanden die in roze slipjes verdwijnen en met hilarische dialogen (‘Je neukte de babysitter?!’ ‘Ja, maar jij was altijd zo moe.’). De showstopper zit (loeiend spoileralarm!) helemaal op het eind, wanneer de bedrogen echtgenote (Rebecca Ferguson) de kurkentrekker (waarmee ze eerder nog een fles chablis opende) in de halsslagader van haar overspelige echtgenoot plant. Waarna hoofdactrice Emily Blunt zich op het bloedende lichaam werpt, en – in één van de meest trashy scènes uit de filmgeschiedenis – de kurkentrekker nog wat dieper in de hals draait. Geláchen!