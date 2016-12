Ben Affleck als autist in een misdaadprent: wij zaten ons al op voorhand te verkneukelen. Christian Wolff, de autist in kwestie, lacht bijna nooit, maakt geen oogcontact met zijn medemensen, raakt in paniek wanneer hij een taak niet kan afmaken, breekt zijn reepjes gebakken spek dwangmatig in drie stukjes, en is naar de meisjes toe nog minder in staat tot smalltalk dan wij op een goede dag in Café De Video. Van ‘Rain Man’ weten we dat autisten in Hollywoodfilms altijd beschikken over één of andere speciale gave, en in het geval van Christian is dat: boekhouden.