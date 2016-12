Wie hangt hier aan de bel? ’t Is Mel! Tien jaar na zijn bloederige Maya-epos ‘Apocalypto’ maakt Mel Gibson zijn comeback als regisseur met opnieuw een prent die vergeven is van barbaars geweld, extreme geloofsovertuigingen en uitgerukte ingewanden, de oorlogsfilm ‘Hacksaw Ridge’. In die tien jaar was Mel zowat alle krediet die hij de voorbije drie decennia had opgebouwd door zijn onbetamelijke gedrag kwijtgespeeld: u herinnert zich misschien nog de antisemitische tirade waarin hij de joden de schuld gaf van ‘alle oorlogen van de wereld’ en de uitgelekte bandopname waarop te horen is hoe Mel zijn ex Oksana de huid volscheldt: ‘If you get raped by a pack of niggers, it will be your fault!’ Mad Mel diende diep door het stof te kruipen, maar ere wie ere toekomt: met ‘Hacksaw Ridge’ laat hij zien dat er – behalve een dronkaard, een vrouwenhater en een jodenhater – nog steeds een geweldige cineast in hem schuilt.