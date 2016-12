The Light Between Oceans

In deze smartlap van regisseur Derek Cianfrance (‘Blue Valentine’, ‘The Place Beyond the Pines’) zien we hoe een afgestompte oorlogsveteraan (Michael Fassbender) een grote liefde opvat voor een levenslustig dorpsmeisje (Alicia Vikander). Het mooie is dat de vonk tussen de twee hoofdacteurs tijdens de opnames ook écht oversloeg: knappe Michael en ravissante Alicia vormen sindsdien een koppel. En nu zou het kunnen dat die amoureuze voorkennis onze kijkervaring enigszins heeft gekleurd, maar ons kwam het voor dat die betoverende lach die Alicia hem in hun eerste gezamenlijke scène toewerpt – een lach die zelfs de meest bevroren harten doet smelten – levensecht was. In het eerste uur houden de mooie vertolkingen en de fraaie fotografie deze verfilming van een roman van M.L. Stedman nog enigszins overeind, maar wanneer Rachel Weisz haar intrede maakt, beginnen de melodramatische plotwendingen zich zó hoog op te stapelen dat zelfs de acteurs stilaan alle geloofwaardigheid kwijtspelen. Maar zoals Alicia lacht, lacht geen ander.