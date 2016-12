Uitschot: Crimi Clowns 2.0

Met ‘Crimi Clowns: De Movie’ trakteerde Luk Wyns de slaperige Vlaamse filmerij op een welgekomen guerrilla-kopstootje. De impact van de sequel ligt een stuk lager: Wyns heeft al eens met dit bijltje gehakt, de wurgkoord raakt stilaan uitgerokken. Toch moesten we geregeld hard lachen met de intrigerende Crimi Clown-mythologie die Wyns ook deze keer blijft uitdiepen (wie of wat is in vredesnaam de ‘Bende van ’t Schoolplak’?). Tot de hoogtepunten behoren het ‘wit brood met Hervekaas en dan soppen in de koffie’-moment in het politiekantoor, het zwakke applausje dat de familie Tersago laat weerklinken na een geslaagde mond-op-mondbeademing, en de duistere slapstickscène waarin de Tersago’s enkele lijken in een Duitse maalmachine laten verdwijnen (check de zakelijke bewondering waarmee ze het bloederige gebeuren met hun smartphones staan te filmen). En vraag ons niet waarom, maar de tussen afgrijzen en ontzag liggende ‘Oh!’ die Ronny uitbrengt wanneer één van zijn trawanten voor zijn ogen door een bus wordt verpletterd, vonden we de max.