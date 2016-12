Botox? Plastische chirurgie? Een zorgwekkende allergische reactie op een bijensteek? We konden er onze vinger niet precies op leggen, maar er ís iets met de tronie van Tom Cruise in ‘Jack Reacher: Never Go Back’; ’t is alsof hij één van die rubberen maskers uit ‘Mission: Impossible’ over zijn eigen schedel heeft getrokken. Enfin, niet dat we hier de Jeff Hoeyberghs willen uithangen, maar doordat de plot, de stunts en de lijf-aan-lijfgevechten op een slaapverwekkend laag peil staan, hadden wij nu eenmaal ruim de tijd om het unheimliche smoelwerk van de Cruiser te bestuderen. In het vervolg op ‘Jack Reacher’ probeert onze held één of ander militair complot te ontrafelen. Geen idee wat we achteraf gezien het lachwekkendste vonden: de matige dialogen (‘Ik ga je benen breken. En je armen. En je nek’); het alle verbeelding tartende gemak waarmee de held uit een militaire gevangenis ontsnapt; of de fascinerende wijze waarop Tom om de vijf minuten zijn kaakimplantaten op mekaar staat te klemmen.