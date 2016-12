De setting van ‘Le ciel flamand’ bezorgde ons vooraf toch wat twijfels. Een Vlaamse film die zich voor een stuk afspeelt in een bordeel langs een steenweg? Oeioei: ofwel, zo dachten wij, draait het erop uit dat we twee uur lang gaan zitten kijken naar in roze lingerie gehulde hoerenmadammen die met een overdreven Limburgs of Antwerps accent platte oneliners staan te debiteren (‘Heej schètteke, hèdde gij ne Samsung in uwe broekzak of zijde gij gewoon content om moah te zien?’), ofwel wordt het een prent die heel hard de nadruk legt op de tristesse van het bordelen-langs-de-Vlaamse-steenwegen-fenomeen (geeuw). Twee valkuilen waarin regisseur Peter Monsaert (‘Offline’) godzijdank níét is getrapt. Voor de vrouwen van Le ciel flamand – zo heet ook het bordeel – is de hoererij een job, punt. Monsaert heeft er dan ook heel wijselijk voor gekozen om vooral de kleine, dagelijkse, zakelijke rituelen in het bordeel in beeld te zetten: de smalltalk tussen de meisjes, de ontvangst van de klant, het afwassen van de bierglazen. Zelfs de aanblik van Ingrid De Vos in lingerie achter een raam in neonlicht riep bij ons eerder een gevoel van tederheid op dan een ‘Hohoho!’ – faut le faire!