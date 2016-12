Fantastic Beasts and Where to Find Them

Eerst meegeven dat u op pagina 134 alles kunt lezen over de plot, de locaties en de personages van de nieuwe J.K. Rowling-verfilming in onze ‘Fantastic Beasts’-gids. Hier geven we u alleen ons persoonlijke oordeel mee: een vermakelijke film, die evenwel op geen enkel moment de epische adem van de ‘Harry Potter’-films vindt. De fans zullen beslist aan hun trekken komen: in het begin weerklinkt nog eens het bekende Harry Potter-thema, de toverstokjes knetteren, en er valt te lachen met dat fabelmolletje. Onze innerlijke huiself had het ook voor het duistere personage van Colin Farrell, maar hij vindt ook dat het Rowling (die het scenario schreef) niet helemaal is gelukt om het dunne basismateriaal – het gelijknamige boekje telt slechts 140 pagina’s – uit te werken tot een groots verhaal. En daarnaast konden we ons niet van de indruk ontdoen dat men deze nieuwe franchise vooral in het leven heeft geroepen om de lucratieve Harry Potter-business draaiende te houden. Renervatio!