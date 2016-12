De ouders van Owen Suskind konden hun vreugde niet op toen hun autistische zoontje, van wie ze dachten dat hij niet kon praten, ineens met hen begon te communiceren aan de hand van citaten uit oude Disneyfilms. Mirakel! Het is prachtig om te zien hoe Owen vervolgens behoorlijk zelfredzaam in het leven leert te staan, maar het probleem is dat deze documentaire een beetje in dat hartverheffende wonder blijft steken. Zouden ook andere autistische kinderen gebaat zijn bij een Disneyfilmtherapie? Vertonen uitsluitend de Disneyfilms dat helende effect, of zou een autist zijn emoties ook kunnen leren uiten via het bekijken van de ‘Rocky’-films? En staat die jongen eigenlijk wel écht zijn emoties te kanaliseren, of heeft hij alleen maar geleerd om de passende Disneydialogen in de juiste context op te dreunen? Hoogst interessante kwesties waarop regisseur Roger Ross Williams weigert in te gaan, misschien wel omdat de antwoorden mogelijk afbreuk zouden doen aan de hartverwarmende feelgooddimensie van Owens levensverhaal.