Alles wat fout zit aan dit melodrama over vervlogen liefdes, zit mooi samengebald in de ongewild heel dicht bij een sketch van Monty Python aanleunende scène waarin Holocaust-overlever Leo na vele jaren zijn geliefde Alma terugziet in New York. Eerst laat Alma die arme Leo in de heftigste bewoordingen nog eens zijn liefde verklaren (‘Ik overleefde dankzij de gedachten aan jouw sproeten...’), waarna ze hem informeert dat ze intussen met een ander is getrouwd; waarna ze eraan toevoegt dat ze jaren geleden bevallen is en dat het kind van Leo is; waarna het kind zowaar de kamer binnenwandelt; waarna Leo blij opveert; waarna ze hem gauw diets maakt dat dat zijn kind niet is (‘Dat is zijn halfbroer. Ik heb een tweede kind gekregen met mijn echtgenoot’) – had Alma nog gezegd dat ze eigenlijk een transseksueel is die het doet met een orang-oetan, we hadden niet eens opgekeken. Allemaal samen: zo ne kleffe hebben wij nog niet gehad!