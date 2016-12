Hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk, radicalisering? Uw dienaar is geen ervaringsdeskundige (wij schieten alleen slechte films af), maar naar ons gevoel geeft het boeiende en sterk vertolkte Nederlandse drama ‘Layla M.’ een degelijk antwoord. Zoals zoveel rebelse tienermeisjes zit Layla (Nora El Koussour) vol onstuimige idealen: ‘Het begint met het verbieden van de hoofddoek!’ roept ze uit tijdens een betoging tegen het boerkaverbod, ‘en het eindigt met Wilders als premier die alle Marokkanen het land uitwijst!’ Op dat moment heeft ze nog een punt, maar de dagdagelijkse racistische krenkingen, haar stuurse vader, de schokkende propagandafilmpjes die ze samen met haar ‘zusters’ online bekijkt (het internet: een godsgeschenk voor jihadi’s) en de ogenschijnlijk begripvolle maar reeds geradicaliseerde Abdel duwen haar de foute richting uit, en voor Layla het zelf goed beseft zit ze op een trainingskamp voor Syriëstrijders in de Ardennen. Moraal voor de radicaal: tienermeisjes die willen rebelleren, laten maar beter gewoon een piercing zetten.