Een oorlogsepos met alles erop en eraan, deze ‘Allied’: spionnen op missie in Casablanca, hier en daar een ‘Heil Hitler!’, ratelende stenguns, Franse verzetspetten in het maquis, en – only in Hollywood - zelfs een vrijscène in het oog van een zandstorm. En hoewel we Marion Cotillard een blitzkrieg waard vinden, was Brad Pitt degene van wie we onze ogen niet konden afhouden: alleen al de half-nonchalante, half-bestudeerde manier waarop hij in dat militaire kantoortje staat, één hand in de zij en de andere op het bureau, bezorgde ons onnoemelijk veel innerlijk plezier. Maar, zo vraagt u misschien, heeft ‘Allied’ behalve mooie acteurs, een imposant production design en een razend knap shot van een neervlammende bommenwerper ook dat essentiële beetje extra te bieden? As a matter of fact, ja: de is-ze-het-of-is-ze-het-niet?-vraag zorgt in de tweede helft voor zoveel suspense (de pianoscène!) dat we onze wimpers konden horen trillen. Angelina zal er wellicht niks aan vinden, maar wij dus wel.