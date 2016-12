Wij hielden aan de nieuwe film van Asghar Farhadi – in 2012 kreeg hij de Oscar voor de beste buitenlandse film voor ‘A Separation’ – een beetje hetzelfde sentiment over als aan de laatste prent van de gebroeders Dardenne: knap werk, maar niks nieuws. ‘The Salesman’ draait rond twee echtelieden die noodgedwongen hun intrek nemen in een flat die eerder werd bewoond door een vrouw van lichte zeden. Al komen ze hier pas achter wanneer Emad zijn echtgenote bont en blauw geslagen terugvindt, waarna hij als een bezetene op zoek gaat naar de schoft die zijn vrouw voor een hoer hield. Wie ‘A Separation’ heeft gezien, zal de stempel van Farhadi beslist herkennen: opnieuw wordt een koppel traag maar zeker meegezogen in een beklemmende nachtmerrie, opnieuw staan de hoofdpersonages voor een knoert van een moreel dilemma, opnieuw drijft de cineast zijn acteurs naar beresterke vertolkingen. Maar die allesverschroeiende emotionele impact die we zo graag opnieuw hadden willen voelen? Neen, daar komt Farhadi niet meer aan toe.