Het was een ontzagwekkende taak waar regisseuse Paula van der Oest voor stond. Om te beginnen moest ze zonder twijfel een zekere schroom overwinnen: het is allesbehalve vanzelfsprekend om andermans diepe persoonlijke leed naar het witte doek te brengen. Vervolgens moest ze op zoek gaan naar een manier om al die woorden en zinnen die dit leed beschrijven in de juiste beelden om te zetten. En vooral: ze diende de gepaste toon te vinden, want voor je het beseft, neemt het sentiment de bovenhand. Maar van der Oest heeft haar missie tot een goed einde gebracht: ‘Tonio’, haar verfilming van de requiemroman die A.F. Th. van der Heijden schreef nadat zijn enige kind op 23 mei 2010 in Amsterdam was verongelukt, grijpt diep in de ziel, en dit zonder één keer te verzanden in meligheid.