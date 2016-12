‘Birds!’ Het was geen rondspiedende ornitholoog, maar gezagvoerder Chesley ‘Sully’ Sullenberger die dit woordje wist uit te roepen, net vóór een zwerm onfortuinlijke ganzen zich liet opzuigen door de straalmotoren van zijn Airbus A320. Beide motoren vielen uit, het vliegtuig verloor snel hoogte, in de cabine kregen de passagiers te horen dat ze zich schrap moesten zetten voor de impact. Met nauwelijks merkbaar trillende wimpers nam Sully de controle van het vliegtuig over van zijn copiloot Jeffrey Skiles, waarna hij een zwenking naar links inzette en – in één van de meest bewierookte heldendaden uit de luchtvaartgeschiedenis – een noodlanding maakte op het ijskoude water van de rivier de Hudson, zonder ook maar één dodelijk slachtoffer te maken. In totaal duurde die beproeving slechts 208 seconden, en de vraag was dan ook: hoe gaat regisseur Clint Eastwood uit dit ene incident, waarvan de mythische proporties veel kleiner zijn dan pakweg het zinken van de Titanic, en waarvan we bovendien allemaal weten dat het goed afliep, een spannende film van negentig minuten halen?