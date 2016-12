Peter Brosens en Jessica Woodworth (‘Altiplano’, ‘Het Vijfde Seizoen’) hebben hun eigen protocol doorbroken: met ‘King of the Belgians’ – waarin we met de Belgische koning meezwerven door de Balkan – hebben ze een voor hun doen verrassend lichte film gemaakt. Onderweg naar België verschijnt de koning (Peter Van den Begin) in een muziekvideo van The Black Sea Sirens, gaat hij aan het stuur zitten van een ambulance waarvan de embrayage niet goed werkt, drinkt hij zich lazarus in swingend Servië, en zien we hem – en dit is het mooiste – van een stijve hark veranderen in een méns. De trip liet ons bij gebrek aan adembenemende beeldkaders (nochtans hun handelsmerk) en memorabele ontmoetingen uiteindelijk flink op onze honger zitten, maar het is genieten van Van den Begin, die in zijn rol kruipt met hetzelfde meesterschap waarmee Peter Sellers in zijn personages placht te glijden. Overigens zouden wij de premier (Koen De Bouw) graag eens op audiëntie zien gaan bij de King of the Belgians.